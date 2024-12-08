У ПФУ розповіли, який стаж потрібен для виходу на пенсію у 2025 році

Для того, щоб вийти на пенсію в 60 років, необхідно набути не менше 32 років страхового стажу.

У 2025 році продовжує зростати тривалість страхового стажу, необхідного для виходу на пенсію за віком. Головне управління ПФУ у Вінницькій області розповіло, який стаж потрібен для виходу на заслужений відпочинок наступного року.

Так, з 1 січня 2025 року для того, щоб вийти на пенсію в 60 років, необхідно набути не менше 32 років страхового стажу для чоловіків і жінок.

Ті, у кого після досягнення 60 років немає достатнього страхового стажу, матимуть право на пенсію в 63 роки при наявності стажу від 22 до 31 року.

За наявності страхового стажу від 15 до 21 років, пенсійні виплати призначать в 65 років.

Якщо ж у людини менше 15 років стажу, у віці 65 років вона буде мати право на отримання державної соціальної допомоги замість пенсійних виплат.

Тривалість страхового стажу, що дає право на вихід на пенсію в 60 років, з кожним роком зростатиме. Цей процес триватиме до 2028 року. Так, щоб вийти на пенсію в 60 років в 2028 році потрібно буде мати не менше, ніж 35 років стажу. Починаючи з 1 січня 2028 року, у разі наявності 40 і більше календарних років страхового стажу, пенсія за віком призначається незалежно від віку.

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