В ПФУ рассказали, какой стаж нужен для выхода на пенсию в 2025 году

Для того чтобы выйти на пенсию в 60 лет, необходимо приобрести не менее 32 лет страхового стажа.

В 2025 году продолжает расти продолжительность страхового стажа, необходимого для ухода на пенсию по возрасту. Главное управление ПФУ в Винницкой области рассказало, какой стаж нужен для выхода на заслуженный отдых в следующем году.

Так, с 1 января 2025 года для того, чтобы выйти на пенсию в 60 лет, необходимо приобрести не менее 32 лет страхового стажа для мужчин и женщин.

Те, у кого по достижении 60 лет нет достаточного страхового стажа, будут иметь право на пенсию в 63 года при наличии стажа от 22 до 31 года.

При наличии страхового стажа от 15 до 21 лет пенсионные выплаты назначат в 65 лет.

Если же у человека менее 15 лет стажа, в возрасте 65 лет он будет иметь право на получение государственной социальной помощи вместо пенсионных выплат.

Продолжительность страхового стажа, дающего право на выход на пенсию в 60 лет, с каждым годом будет расти. Этот процесс продлится до 2028 года. Так, чтобы выйти на пенсию в 60 лет в 2028 году нужно будет иметь не менее 35 лет стажа. Начиная с 1 января 2028 года, при наличии 40 и более календарных лет страхового стажа, пенсия по возрасту назначается независимо от возраста.

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