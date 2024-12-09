Украина тестирует онлайн-систему для международных автобусных перевозчиков

Перевозчики Украины могут подавать документы онлайн для международных маршрутов.

Фото: cvd.vn.ua

Министерство развития общин и территорий совместно с Укртрансбезопасностью запустило тестирование обновленного кабинета перевозчика для создания международных автобусных маршрутов. Это нововведение позволит перевозчикам подавать документы онлайн, без необходимости предоставлять бумажные пакеты в Комиссию в Министерстве.

Цель тестирования - ознакомить перевозчиков с новой процедурой, дать возможность подготовиться к запуску системы и получить отзывы от бизнеса.

Процедура открытия маршрутов регулируется обновленным Порядком организации перевозок пассажиров автомобильным транспортом в международном сообщении (Приказ №966). После официальной публикации документа в декабре все новые маршруты можно будет открывать исключительно через кабинет перевозчика.

Для тестирования перевозчику нужно:

Авторизоваться на портале ГСБТ с помощью электронной подписи.

Войти в раздел «Мои маршруты» и выбрать функцию «Открыть маршрут».

Заполнить информацию о типе, периодичности, стране и городе маршрута, добавить договор обслуживания (если необходимо) и ввести расписание движения.

Информация, внесенная во время тестирования, не будет сохраняться. Для официального открытия маршрута после запуска системы ее нужно будет внести повторно.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.