Сирийские повстанцы вошли во дворец Башара Асада в Дамаске, фото и видео

Также по сети распространяется видео, где якобы повстанцы показывают автопарк семьи Асада.

Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Как сообщалось, сирийские повстанцы взяли под контроль Дамаск и объявили, что они свергли режим Башара Асада, правившего Сирией почти 25 лет.

Повстанцы зашли на территорию резиденции Башара Асада в Дамаске. Соответствующие видео публикуют в сети.

Указывается, что повстанцы прорвались через ворота с южной оконечности дворцовой территории.

Они активно стреляли в воздух из автоматов, отмечая свою победу над режимом.

Также на главной площади Дамаска собираются люди для празднования смены власти.

Кроме того, по сети распространяется видео, где якобы повстанцы показывают автопарк семьи Асада.

По данным источников, президент Сирии Башар Асад «с высокой вероятностью» погиб в авиакатастрофе.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.