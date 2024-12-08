Президент Сирії Башар Асад «з високою ймовірністю» загинув в авіакатастрофі — Reuters

У польоті літак різко розвернувся, а потім зник із радарів.

Як повідомлялося, у Сирії 8 грудня відбувся переламний момент. Так, повстанці захопили столицю країни Дамаск та оголосили про повне повалення режиму Башара Асада.

Президент Сирії Башар Асад міг загинути в авіакатастрофі. Про це повідомляє Reuters із посиланням на джерела, які назвали це «дуже ймовірним».

Агентство з посиланням на дані сервісу Flightradar24 пише, що незадовго до захоплення Дамаска повстанцями літак авіакомпанії Syrian Air вилетів з аеропорту сирійської столиці. Хто перебував на борту, точно невідомо.

Припускають, що це міг бути Асад. Літак летів на захід країни, який залишається під контролем лояльних Асаду алавітів.

У польоті літак несподівано повернув в інший бік, а потім зник із радарів.

Однак є варіант, що літак не збили, а в нього відключився транспондер — пристрій, який передає сигнали.

«Він зник із радарів, можливо, тому що вимкнули транспондер, але я вважаю, що більш імовірно, що літак був збитий», — цитує своє джерело у Сирії агентство.

Водночас місцезнаходження літака ІЛ-76 досі не виявлено. CNN повідомляє, що повстанці допитують сирійських військових і співробітників розвідки, які можуть знати про місце перебування Асада.

За даними джерел, знайомих з операціями повстанців, зараз ведуться активні пошуки Башара Асада.

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