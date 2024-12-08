Закупівля генераторів зі збитками у 400 тисяч гривень — оголошено підозру ексначальнику одного з комунальних підприємств Київщини

Підозрюваний підписав вказаний договір, не перевіривши обґрунтування вартості генератора.

Ілюстративне фото з відкритих джерел

На Київщині повідомили про підозру у службовій недбалості у понад 400 тисяч гривень при закупівлі генераторів колишньому начальнику одного з комунальних підприємств. Про це повідомляє поліція регіону.

Вказується, що під час перебування на посаді ексначальник одного з комунальних підприємств Бориспільщини підписав договір на закупівлю генераторів, що не відповідає ринковій вартості, чим завдав збитки місцевому бюджету.

Слідчі в ході проведення досудового розслідування встановили, що підприємство уклало договір з товариством на придбання джерела резервного енергоживлення, що забезпечуватиме роботу водопровідно-каналізаційного господарства.

Так, 65-річний підозрюваний підписав вказаний договір, не перевіривши обґрунтування вартості генератора. Внаслідок цього підряднику було перераховано зайві понад 400 тисяч гривень бюджетних коштів, чим спричинено збитки місцевому бюджету.

Слідчі, за процесуального керівництва Бориспільської окружної прокуратури повідомили фігуранту про підозру за фактом службової недбалості, що спричинило тяжкі наслідки (ч. 2 ст. 367 Кримінального кодексу України).

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