Стало відомо, чи має право на щорічну додаткову відпустку прибиральниця

Прибиральники мають право на щорічну додаткову відпустку за особливий характер праці тривалістю до 4 календарних днів.

Фахівці Південно-Східного міжрегіонального управління Державної служби з питань праці роз’яснили, чи має право на щорічну додаткову відпустку прибиральниця.

Відповідно до статті 8 Закону України «Про відпустки», щорічні додаткові відпустки за особливий характер праці надаються окремим категоріям працівників, робота яких пов’язана з підвищеним нервово-емоційним та інтелектуальним навантаженням або виконується в особливих природних географічних і геологічних умовах та умовах підвищеного ризику для здоров’я.

Згідно з розділом «Загальні професії за всіма галузями господарства» Списку виробництв, робіт, професій і посад працівників, робота яких пов’язана з підвищеним нервово-емоційним та інтелектуальним навантаженням або виконується в особливих природних географічних і геологічних умовах та умовах підвищеного ризику для здоров’я, прибиральники службових приміщень, зайняті прибиранням загальних вбиралень і санвузлів, мають право на щорічну додаткову відпустку за особливий характер праці тривалістю до 4 календарних днів. Конкретна тривалість такої відпустки встановлюється колективним чи трудовим договором, залежно від часу зайнятості працівника в цих умовах.

Відповідно до пункту 7 Порядку застосування Списку виробництв, робіт, професій і посад працівників, робота яких пов’язана з підвищеним нервово-емоційним та інтелектуальним навантаженням або виконується в особливих умовах та умовах підвищеного ризику для здоров’я, що дає право на щорічну додаткову відпустку за особливий характер праці, у розрахунок часу, що дає право працівнику на відпустку, зараховуються дні, коли він фактично був зайнятий на роботах з особливим характером праці, тобто в цьому випадку – прибиранням загальних вбиралень та санвузлів, не менше половини тривалості робочого дня, встановленого для цих працівників.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.