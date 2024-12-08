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Трамп заявив, що Україні «слід негайно припинити вогонь і почати переговори з РФ»

10:36, 8 грудня 2024
Він також заявив, що Україна у війні нібито «втратила 400 тисяч солдатів», а втрати серед цивільних він назвав ще більшими.
Трамп заявив, що Україні «слід негайно припинити вогонь і почати переговори з РФ»
Фото: Getty Images
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Обраний президент США Дональд Трамп заявив, що Україні та РФ необхідно негайно припинити вогонь і почати переговори. Про це він написав у соцмережі Truth Social.

Зокрема, Трамп відреагував на падіння режиму Башара Асада в Сирії.

«Асада більше немає. Він втік зі своєї країни. Його захисник, Росія, Росія, Росія на чолі з Путіним, більше не був зацікавлений у його захисті.

Росії взагалі не було сенсу там бути. Вони втратили будь-який інтерес до Сирії через Україну, де близько 600 000 російських солдатів лежать пораненими або мертвими у війні, яка ніколи не повинна була розпочатися і може тривати вічно.

Росія та Іран зараз перебувають в ослабленому стані, одна через Україну та погану економіку, інший через Ізраїль та його військові успіхи», — написав обраний президент США.

Трамп також заявив, що Україна буцімто «втратила у війні 400 000 солдатів і набагато більше цивільних».

У підсумку Трамп закликав негайно припинити вогонь та почати переговори між Україною та РФ.

«Необхідно негайно припинити вогонь і почати переговори. Занадто багато життів втрачено безглуздо, занадто багато сімей зруйновано, і якщо це буде продовжуватися, це може перетворитися на щось набагато більше і набагато гірше. Я добре знаю Володимира. Настав його час діяти. Китай може допомогти. Світ чекає!» — заявив він.

Як повідомлялося, у Парижі 7 грудня відбулася зустріч Зеленського, Трампа та Макрона — вона тривала 35 хвилин.

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США Україна Дональд Трамп війна

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