У грудні деякі пенсіонери можуть отримати доплати до виплат — що слід знати

Надбавку нараховуватимуть, якщо пенсія не перевищує 10340 гривень.

В Україні у грудні деякі категорії пенсіонерів можуть отримати доплати. Про це повідомляє видання «На пенсії».

Так, надбавку до пенсії за віком у грудні отримають ті пенсіонери, яким у листопаді виповнилося 70, 75 та 80 років. Надбавку нараховуватимуть, якщо пенсія не перевищує 10340,35 грн.

Розмір доплати становить:

300 грн – для осіб, після 70 років;

456 грн – для пенсіонерів, після 75 років;

570 грн – для пенсіонерів, старше 80 років.

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