В декабре некоторые пенсионеры могут получить доплаты — что следует знать

Прибавку будут начислять, если пенсия не превышает 10340 гривен.

В Украине в декабре некоторые категории пенсионеров могут получить доплаты. Об этом сообщает издание «На пенсии».

Так, прибавку к пенсии по возрасту в декабре получат пенсионеры, которым в ноябре исполнилось 70, 75 и 80 лет. Прибавку будут начислять, если пенсия не превышает 10340,35 грн.

Размер доплаты составляет:

300 грн – для лиц, после 70 лет;

456 грн – для пенсионеров, после 75 лет;

570 грн – для пенсионеров старше 80 лет.

Ранее сообщалось, как увеличить размер своей пенсии.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.