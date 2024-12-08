Смертельное ДТП в Киеве — нетрезвый водитель сбил женщину и скрылся с места происшествия

Вместе со злоумышленником у Toyota находился 19-летний пассажир, который также был в нетрезвом состоянии.

В Киеве нетрезвый водитель насмерть сбил женщину, переходившую дорогу на пешеходном переходе. Об этом сообщили в столичной полиции.

Отмечается, что 7 декабря нетрезвый 24-летний водитель автомобиля Toyota ехал на большой скорости вдоль Днепровской набережной.

После этого водитель столкнулся с другим автомобилем марки Hyundai.

В результате удара потерпевшая получила травмы несовместимые с жизнью и погибла на месте. Водитель и пассажирка Hyundai не пострадали.

Вместе со злоумышленником у Toyota находился 19-летний пассажир, который также был в нетрезвом состоянии. После столкновения они скрылись с места ДТП, однако полиции удалось их разыскать и задержать благодаря ориентированию.

По данным правоохранителей, у водителя обнаружили 1,15 промилле в крови, у его товарища – 0,66 промилле.

Следователи готовят задержанным сообщение о подозрении. Также решается вопрос об избрании им пресечения в виде содержания под стражей.

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