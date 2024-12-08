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Смертельна ДТП у Києві — нетверезий водій збив жінку й втік з місця події

10:18, 8 грудня 2024
Разом зі зловмисником у Toyota перебував 19-річний пасажир, який також був на підпитку.
Смертельна ДТП у Києві — нетверезий водій збив жінку й втік з місця події
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У Києві нетверезий водій на смерть збив жінку, яка переходила дорогу на пішохідному переході. Про це повідомили у столичній поліції.

Зазначається, що 7 грудня нетверезий 24-річний водій автомобіля Toyota їхав на великій швидкості вздовж Дніпровської набережної. Він проїхав на червоний сигнал світлофора та збив жінку, яка переходила дорогу на регульованому пішохідному переході.

Після цього водій зіткнувся з іншим автомобілем марки Hyundai.

Внаслідок удару потерпіла отримала травми несумісні з життям і загинула на місці. Водій та пасажирка Hyundai не постраждали.

Разом зі зловмисником у Toyota перебував 19-річний пасажир, який також був на підпитку. Після зіткнення вони втекли з місця ДТП, проте поліції вдалось їх розшукати та затримати завдяки орієнтуванню.

За даними правоохоронців, у водія виявили 1,15 проміле в крові, у його товариша – 0,66 проміле.

Слідчі готують затриманим повідомлення про підозру. Також вирішується питання щодо обрання їм запобіжних заходів у вигляді тримання під вартою. Винуватцю ДТП загрожує до 10 років позбавлення волі, а пасажиру – до трьох.

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ДТП Київ аварія

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