Податківці пояснили, що таке відчуження майна

Відчуження майна - передача права власності на майно юридичним чи фізичним особам.

Головне управління ДПС у Харківській області роз’яснило, що таке відчуження майна.

Так, відповідно до п.п. 14.1.31 п. 14.1 ст. 14 Податкового кодексу України відчуження майна – будь-які дії платника податків, унаслідок вчинення яких такий платник податків у порядку, передбаченому законом, втрачає право власності на майно, що належить такому платнику податків, або право користування, зокрема, природними ресурсами, що у визначеному законодавством порядку надані йому в користування.

Раніше у ДПС нагадали порядок звільнення майна платника податків із податкової застави.

Додамо, як оподатковується передача авто фізичною особою іншій за довіреністю.

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