Налоговики объяснили, что такое отчуждение имущества

Отчуждение имущества – передача права собственности на имущество юридическим или физическим лицам.

Главное управление ГНС в Харьковской области разъяснило, что такое отчуждение имущества.

Так, согласно п.п. 14.1.31 п. 14.1 ст. 14 Налогового кодекса Украины отчуждение имущества – любые действия налогоплательщика, вследствие совершения которых такой налогоплательщик в порядке, предусмотренном законом, теряет право собственности на имущество, принадлежащее такому налогоплательщику, или право пользования, в частности, природными ресурсами, находящимися в определенном законодательством порядке предоставлены ему в пользование.

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