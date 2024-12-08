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Села за руль без прав — в Прикарпатье будут судить женщину, совершившую ДТП со смертельным исходом

09:43, 8 декабря 2024
В результате аварии мужчина получил травмы, от которых скончался.
Села за руль без прав — в Прикарпатье будут судить женщину, совершившую ДТП со смертельным исходом
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В Прикарпатье будут судить 29-летнюю женщину по ДТП со смертельным исходом. Об этом сообщает Ивано-Франковская областная прокуратура.

Установлено, что в октябре 2024 года обвиняемая, не имеющая практических навыков управления и водительского удостоверения, села за руль автомобиля и совершила ДТП со смертельным исходом.

Авария произошла на автодороге в селе Цуцилов Надворнянского района.

Женщина не справилась с управлением и уехала за пределы проезжей части в кювет, где наехала на телефонную опору и дерево.

В салоне автомобиля находились два пассажира – 41-летний мужчина и 66-летняя женщина.

В результате аварии мужчина получил травмы, от которых скончался.

Прокуроры Ивано-Франковской областной прокуратуры направили в суд обвинительный акт в отношении 29-летней местной жительницы по факту нарушения правил безопасности дорожного движения, повлекшего смерть потерпевшего (ч. 2 ст. 286 УК Украины).

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