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В Южной Корее арестовали бывшего министра обороны по подозрению в госизмене

09:25, 8 декабря 2024
Процедуру провели в рамках расследования дела о возможной госизмене из-за объявления президентом страны военного положения.
В Южной Корее арестовали бывшего министра обороны по подозрению в госизмене
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В Южной Корее арестовали бывшего министра обороны Ким Йон Хена, который подал в отставку, по подозрению в государственной измене в рамках расследования обстоятельств объявления президентом Юн Сок Йолем военного положения. Об этом сообщает Yonhap.

Штаб специального расследования арестовал экс-министра и удалил его мобильный телефон. Бывшего чиновника отправили в центр заключения в восточном Сеуле.

Указывается, что арест произошел примерно через шесть часов после того, как бывший министр явился на ночной допрос в штаб специального расследования, заявив, что будет активно сотрудничать со следствием.

В материале говорится, что прокуроры арестовали бывшего министра, учитывая серьезность обвинений и опасения по поводу возможности уничтожения доказательств.

Предположения, что Ким может попытаться уничтожить доказательства, появились после того, как было обнаружено, что он снова присоединился к Telegram после удаления своей предыдущей учетной записи.

Согласно законодательству Южной Кореи, подозреваемых можно арестовывать без ордера, если есть веские основания полагать, что было совершено серьезное преступление, или если есть обеспокоенность по поводу возможной попытки уничтожить доказательства.

Штаб специального расследования намерен получить ордер на официальный арест Кима в течение 48 часов после его задержания. Если прокуроры не обратятся за ордером или суд отклонит его, экс-министр будет немедленно уволен.

Ранее «Судебно-юридическая газета» писала, полиция Южной Кореи начала расследование в отношении президента по подозрению в госизмене. В жалобах упоминаются не только Юн Сок Йоль, но и бывший министр обороны Ким Йон Хен, начальник штаба армии Пак Ан Су и министр внутренних дел Ли Сан Мин. Их всех обвиняют в госизмене из-за объявления военного положения 3 декабря.

Как сообщалось, президент Южной Кореи объявил о введении военного положения в стране. По его словам, решение было принято для того, чтобы «искоренить просеверокорейские силы и поддержать конституционный порядок в стране».

Как сообщалось, президент Южной Кореи объявил о введении военного положения в стране. По его словам, решение было принято для того, чтобы «искоренить просеверокорейские силы и поддержать конституционный порядок в стране».

После этого в стране запретили какую-либо политическую деятельность, протесты, а под контролем власти оказались все СМИ. Кроме того, здание парламента заблокировано, там находились военные.

Позже парламент Южной Кореи проголосовал за отмену военного положения в стране.

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