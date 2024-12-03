Заблокированный парламент, на улицах военные — что происходит в Южной Корее после объявления военного положения, фото и видео

Во вторник, 3 декабря, президент Южной Кореи Юн Сок Йоль объявил о введении военного положения. Об этом он заявил в неанонсированном позднем обращении, транслировавшемся в прямом эфире на телеканале YTN, указав, что он уничтожит «бесстыдные просеверокорейские антигосударственные силы».
Как указывает Reuters, впервые с 1980 года в Южной Корее объявлено военное положение.
В медиа отмечают, что этот неожиданный шаг потряс страну, которая в начале своей истории имела серию авторитарных лидеров, но считалась демократической с 1980-х годов.
Корейская вона резко упала по отношению к доллару США. Представитель центрального банка заявил, что он готовит меры по стабилизации рынка при необходимости.
По словам Юн Сок Йоля, которые приводят в СМИ, у него не было другого выбора, кроме как предпринять такие меры, чтобы защитить свободный и конституционный порядок.
«Я объявляю военное положение, чтобы защитить свободную Республику Корея от угрозы северокорейских коммунистических сил ... грабящих свободу и счастье нашего народа, и защитить свободный конституционный порядок», - сказал Юн.
Южнокорейский лидер также подверг критике предложение демократов об импичменте, заявив, что это парализует судебную работу.
Какие именно меры будут предприняты, в обращении он не сообщил. Издание Yonhap сообщило, что вход в здание парламента заблокирован.
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