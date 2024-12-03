Практика судов
  1. В мире

Заблокированный парламент, на улицах военные — что происходит в Южной Корее после объявления военного положения, фото и видео

17:08, 3 декабря 2024
По словам Президента, военное положение объявили для «искоренения сил, приверженных Северной Корее, и поддержки конституционного порядка».
Заблокированный парламент, на улицах военные — что происходит в Южной Корее после объявления военного положения, фото и видео
Источник фото: ЕРА/UPG
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Во вторник, 3 декабря, президент Южной Кореи Юн Сок Йоль объявил о введении военного положения. Об этом он заявил в неанонсированном позднем обращении, транслировавшемся в прямом эфире на телеканале YTN, указав, что он уничтожит «бесстыдные просеверокорейские антигосударственные силы».

Как указывает Reuters, впервые с 1980 года в Южной Корее объявлено военное положение.

В медиа отмечают, что этот неожиданный шаг потряс страну, которая в начале своей истории имела серию авторитарных лидеров, но считалась демократической с 1980-х годов.

Корейская вона резко упала по отношению к доллару США. Представитель центрального банка заявил, что он готовит меры по стабилизации рынка при необходимости.

По словам Юн Сок Йоля, которые приводят в СМИ, у него не было другого выбора, кроме как предпринять такие меры, чтобы защитить свободный и конституционный порядок.

«Я объявляю военное положение, чтобы защитить свободную Республику Корея от угрозы северокорейских коммунистических сил ... грабящих свободу и счастье нашего народа, и защитить свободный конституционный порядок», - сказал Юн.

Южнокорейский лидер также подверг критике предложение демократов об импичменте, заявив, что это парализует судебную работу.

Какие именно меры будут предприняты, в обращении он не сообщил. Издание Yonhap сообщило, что вход в здание парламента заблокирован.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

Южная Корея

Читайте также

XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый

Лента новостей

Блоги
Публикации
Верховная Рада приняла изменения в Налоговый кодекс о лишении права на налоговую социальную льготу

Налоговой социальной льготы лишатся лица в случае лишения государственной награды, а также определенных статусов.

ГБР задержало бывшего заместителя председателя Высшего хозяйственного суда Украины

В Бюро добавили, что работа по выявлению и установлению всех причастных к деятельности этой группировки продолжается

Массовое бегство военнослужащих из резервного подразделения – командование нашло виновного, но суд с этим не согласился

Командир роты сообщил, что не мог проконтролировать около 600 военнослужащих, которых вдруг отдали под его командование.

Женщин будут брать на военный учет военнообязанных после прохождения базовой военной службы – Верховная Рада одобрила законопроект

Верховная Рада приняла за основу законопроект правительства, согласно которому добровольно прошедших базовую военную службу женщин будут брать на учет военнообязанных.

Верховная Рада провалила все законопроекты о создании Высшего административного суда, который требует МВФ

Верховная Рада провалила все три законопроекта о создании Высшего административного суда – на внесение нового осталось время до конца декабря.

Контакты

© 2010-2024 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Идентификатор медиа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульв. Т. Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый
SUD.UA
Главное о суде
Фото / Video
Фото
Видео
Сегодня день рождения празднуют
  • Андрей Богдан
    Андрей Богдан
    руководитель Офиса Президента Украины в 2019-2020 гг.
  • Наталія Клименчук
    Наталія Клименчук
    суддя Окружного адміністративного суду міста Києва
  • Євген Мартинов
    Євген Мартинов
    голова Шевченківського районного суду міста Києва