В Южной Корее произошел обвал криптовалюты, биткоин тоже резко упал

Во вторник, 3 декабря, в Южной Корее начался обвал криптовалюты на фоне новостей о введении военного положения.
На данный момент все криптовалютные биржи закрыты, и торговля практически невозможна.
Почти каждая криптовалюта потеряла от 30 до 40% стоимости.
Кроме того, курс биткоина снизился на фоне новостей из Южной Кореи. Об этом свидетельствуют данные криптовалютных бирж.
Биткоин упал на 1,15% и сейчас цена криптовалюты достигала $94 590 тысяч.
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