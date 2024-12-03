В Южной Корее произошел обвал криптовалюты, биткоин тоже резко упал

Биткоин упал на 1,15% после объявления военного положения в Южной Корее.

Фото: istock

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Во вторник, 3 декабря, в Южной Корее начался обвал криптовалюты на фоне новостей о введении военного положения.

На данный момент все криптовалютные биржи закрыты, и торговля практически невозможна.

Почти каждая криптовалюта потеряла от 30 до 40% стоимости.

Кроме того, курс биткоина снизился на фоне новостей из Южной Кореи. Об этом свидетельствуют данные криптовалютных бирж.

Биткоин упал на 1,15% и сейчас цена криптовалюты достигала $94 590 тысяч.

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