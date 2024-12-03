ГБР задержало бывшего заместителя председателя Высшего хозяйственного суда Украины

В Бюро добавили, что работа по выявлению и установлению всех причастных к деятельности этой группировки продолжается

Источник фото: dbr.gov.ua

Сотрудники Государственного бюро расследований (ГБР) задержали бывшего заместителя председателя Высшего хозяйственного суда Украины. Как отмечает ГБР, ему сообщили о подозрении.

«Установлено, что бывший судья, ныне адвокат, входил в состав преступной организации.

Они за взятки выносили «нужные» решения, преимущественно по хозяйственным спорам. Организатор «бизнеса» – тоже бывший высокопоставленный чиновник Высшего хозяйственного суда Украины – незаконно вмешивался в распределение дел и отдавал их на рассмотрение исключительно «своим» судьям, выполнявшим «пожелания заказчиков», - говорится в сообщении ГБР.

«Служители Фемиды поставили этот процесс на поток, в течение длительного времени они фактически сделали невозможным принятие решений суда по большинству дел без взяток. Ранее организатор был объявлен в розыск, ему и ряду других участников преступной схемы было поставлено в известность о подозрении в том числе за создание и участие в преступной организации» - отмечает ГБР.

В Бюро добавили, что работа по выявлению и установлению всех причастных к деятельности этой группировки продолжается.

Бывший заместитель Высшего хозяйственного суда Украины подозревается в участии в преступной организации и участии в преступлениях, совершаемых такой организацией, и в получении взятки (ч. 1 ст. 255 УК Украины, ч. 2 ст. 368 УК Украины (в редакции Закона № 2341- III от 05.04.2001).

Санкция указанных статей предусматривает до 12 лет лишения свободы с конфискацией всего имущества.

В суд направлено ходатайство об избрании меры пресечения в виде содержания под стражей без альтернативы внесению залога.

Досудебное расследование продолжается.

Процессуальное руководство осуществляет Офис Генерального прокурора.

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