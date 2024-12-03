ДБР затримало колишнього заступника голови Вищого господарського суду України

У Бюро додали, що робота з виявлення та встановлення всіх причетних до діяльності цього угруповання триває

Джерело фото: dbr.gov.ua

Працівники Державного бюро розслідувань (ДБР) затримали колишнього заступника голови Вищого господарського суду України. Як зазначає ДБР, йому повідомлено про підозру.

«Встановлено, що колишній суддя, а нині адвокат, входив до складу злочинної організації.

Вони за хабарі виносили «потрібні» рішення, переважно у господарських спорах. Організатор «бізнесу» – теж колишній високопосадовець Вищого господарського суду України – незаконно втручався у розподіл справ та віддавав їх на розгляд виключно «своїм» суддям, які виконували «побажання замовників», - йдеться у повідомленні ДБР.

«Служителі Феміди поставили цей процес на потік, протягом тривалого часу вони фактично унеможливили ухвалення рішень суду з більшості справ без хабарів. Раніше організатора було оголошено у розшук, йому та низці інших учасників злочинної схеми було повідомлено про підозру в тому числі за створення та участь у злочинній організації» - зазначає ДБР.

У Бюро додали, що робота з виявлення та встановлення всіх причетних до діяльності цього угруповання триває.

Колишній заступник Вищого господарського суду України підозрюється в участі у злочинній організації та участі у злочинах, вчинюваних такою організацією, та в одержанні хабаря (ч. 1 ст. 255 КК України, ч. 2 ст. 368 КК України (в редакції Закону № 2341-III від 05.04.2001).

Санкція вказаних статей передбачає до 12 років позбавлення волі з конфіскацією усього майна.

До суду скеровано клопотання про обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою без альтернативи внесення застави.

Досудове розслідування триває.

Процесуальне керівництво здійснює Офіс Генерального прокурора.

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