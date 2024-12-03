У Південній Кореї стався обвал криптовалюти, біткоїн теж різко впав

Біткоїн впав на 1,15% після оголошення воєнного стану в Південній Кореї.

Фото: istock

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У вівторок, 3 грудня, у Південній Кореї почався обвал криптовалюти на тлі новин про введення воєнного стану.

Наразі всі криптовалютні біржі закриті, і торгівля практично неможлива.

Майже кожна криптовалюта втратила від -30 до -40% вартості.

Крім того, курс біткоїна знизився на фоні новин з Південній Кореї. Про це свідчать дані криптовалютних бірж.

Біткоїн впав на 1,15% і наразі ціна криптовалюти досягала $94 590 тисяч.

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