У Південній Кореї стався обвал криптовалюти, біткоїн теж різко впав

У вівторок, 3 грудня, у Південній Кореї почався обвал криптовалюти на тлі новин про введення воєнного стану.
Наразі всі криптовалютні біржі закриті, і торгівля практично неможлива.
Майже кожна криптовалюта втратила від -30 до -40% вартості.
Крім того, курс біткоїна знизився на фоні новин з Південній Кореї. Про це свідчать дані криптовалютних бірж.
Біткоїн впав на 1,15% і наразі ціна криптовалюти досягала $94 590 тисяч.
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