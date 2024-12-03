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В Південній Кореї ввели воєнний стан

15:46, 3 грудня 2024
Південна Корея оголосила про введення воєнного стану.
В Південній Кореї ввели воєнний стан
Фото: mil.in.ua
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У вівторок, 3 грудня, президент Південної Кореї Юн Сок Йоль оголосив про введення воєнного стану. Про це повідомило агенство Yonhap News Agency.

За даними Aljazeera, президент Південної Кореї оголосив у країні надзвичайний стан воєнного часу, звинувативши опозицію в антидержавній діяльності.

Президент заявив 3 грудня, що «відновить вільну та демократичну країну за допомогою воєнного стану».

«Щоб захистити ліберальну Південну Корею від погроз, що йдуть від комуністичних сил Північної Кореї, і ліквідувати антидержавні елементи...  я оголошую надзвичайний військовий стан», - сказав Юн у прямому телевізійному зверненні до нації, пише Korea Times.

Пізніше агентство Yonhap повідомило, що вхід до будівлі парламенту Південної Кореї був заблокований після оголошення військового стану, а міністр закордонних справ скликає нараду старших посадових осіб.

Водночас міністр фінансів має намір скликати екстрену нараду.

Крім того, міністерство оборони Південної Кореї скликає зустріч ключових командирів. Командувачам усіх видів військ віддано наказ посилити боєздатність.

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Південна Корея

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