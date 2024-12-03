Конституційний суд Грузії не прийняв до розгляду позови щодо скасування результатів виборів

Рішення ухвалив пленум суддів, воно є остаточним і оскарженню або перегляду не підлягає.

Фото: ekhokavkaza.com

Конституційний суд Грузії не прийняв до розгляду позови президентки країни Саломе Зурабішвілі та опозиційних депутатів про скасування результатів парламентських виборів, які відбулись у країні 26 жовтня. Про це повідомило «Эхо Кавказа» з посиланням на рішення грузинського Конституційного суду від 3 грудня.

Лише двоє із дев'яти суддів КС виступили за розгляд позову.

«Рішення є остаточним та оскарженню чи перегляду не підлягає», — йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, 19 листопада до Конституційного суду Грузії було подано позов від імені президентки Саломе Зурабішвілі, яка заявила, що на виборах було порушено принцип таємниці голосування і зажадала визнати результати неконституційними.

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