Конституционный суд Грузии не принял к рассмотрению иски об отмене результатов выборов

Решение принял пленум судей, оно окончательно и обжалованию или пересмотру не подлежит.

Фото: ekhokavkaza.com

Конституционный суд Грузии не принял к рассмотрению иски президента страны Саломе Зурабишвили и оппозиционных депутатов об отмене результатов парламентских выборов, состоявшихся в стране 26 октября. Об этом сообщило «Эхо Кавказа» со ссылкой на решение грузинского Конституционного суда от 3 декабря.

Только два из девяти судей КС выступили за рассмотрение иска.

«Решение окончательно и обжалованию или пересмотру не подлежит», — говорится в сообщении.

Напомним, 19 ноября в Конституционный суд Грузии был подан иск от имени президента Саломе Зурабишвили, которая заявила, что на выборах был нарушен принцип тайны голосования и потребовала признать результаты неконституционными.

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