Президент Грузии обжалует результаты парламентских выборов в Конституционном суде

Саломе Зурабишвили убеждена, что для выхода из политического кризиса необходимо назначить повторные парламентские выборы.

Президент Грузии Саломе Зурабишвили заявила, что в 19 ноября подаст иск в Конституционный суд для обжалования результатов парламентских выборов из-за нарушения процедуры голосования. Об этом она сказала во время брифинга.

В то же время президент отметила, что не верит в справедливый вердикт, поскольку «ни одно учреждение в этой стране больше не является независимым».

«Это не потому, что я верю в Конституционный суд, а потому, что хочу в полной мере испытать совет тех судей, которые окажутся перед выбором, в какой стране мы хотим быть и в каком направлении должна двигаться эта страна», — цитирует Зурабишвили «Эхо Кавказа».

Она убеждена, что для выхода из политического кризиса необходимо назначить повторные парламентские выборы, предварительно сменив избирательный кодекс и создав новую Центральную избирательную комиссию, а также специальный суд для рассмотрения избирательных споров. По мнению Зурабишвили, все это должно быть сделано при поддержке и участии международных партнеров.

Ранее сообщалось, что в Грузии официально объявили о победе партии «Грузинская мечта».

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