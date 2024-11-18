Бронирование билетов, скидки на горючее и товары — в Армия+ запустят программу поддержки военных

Национальная программа позволит Защитникам и Защитницам быстро и комфортно получать все необходимое.

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Министр обороны Украины Рустем Умеров сообщил, что вскоре в приложении Армия+ запустят национальную программу поддержки военных — «Плюсы». Об этом сообщает пресс-служба Минобороны.

Отмечается, что программа объединит крупнейшие бизнесы страны и общественные организации, обеспечив военным удобный доступ к скидкам, важным услугам и товарам.

В специальном разделе программы военнослужащие смогут:

бронировать билеты

получать скидки на горючее

использовать другие услуги и товары со скидками.

«Вместе с бизнесом мы создаем удобную платформу, позволяющую нашим Защитникам быстро и комфортно получать все необходимое», – заявил Умеров.

Ранее сообщалось, что в приложении Армия+ заработала функция подачи рапорта на смену места службы.

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