Бронювання квитків, знижки на пальне та товари — у Армія+ запустять програму підтримки військових

Національна програма дозволить Захисникам та Захисницям швидко та комфортно отримувати все необхідне.

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Міністр оборони України Рустем Умєров повідомив, що вже незабаром в застосунку Армія+ запустять національну програму підтримки військових — «Плюси». Про це інформує пресслужба Міноборони.

Зазначається, що програма об’єднає найбільші бізнеси країни та громадські організації, забезпечивши військовим зручний доступ до знижок, важливих послуг і товарів.

У спеціальному розділі програми військовослужбовці зможуть:

​•​ бронювати квитки

​•​ отримувати знижки на пальне

​• ​користуватися іншими послугами й товарами зі знижками.

«Разом із бізнесом ми створюємо зручну платформу, яка дозволяє нашим Захисникам швидко та комфортно отримувати все необхідне», - заявив Умєров.

Раніше ми писали, що у застосунку Армія+ запрацювала функція подачі рапорту на зміну місця служби.

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