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У застосунку Армія+ запрацювала функція подачі рапорту на зміну місця служби

15:02, 15 листопада 2024
Військовослужбовці можуть подати рапорт про зміну місця служби через додаток Армія+.
У застосунку Армія+ запрацювала функція подачі рапорту на зміну місця служби
Фото: Офіс Президента
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З 15 листопада у застосунку «Армія+» запрацювала функція подачі рапорту на зміну місця служби. Про це повідомив міністр оборони України Рустем Умєров.

«Тепер військовослужбовці Збройних Сил можуть швидко й без зайвої бюрократії подати рапорт на переведення в іншу частину. Процес максимально зручний і займає лише близько 15 хвилин», - зазначив він.

В Міноборони зазначають, що для подачі рапорту знадобиться військовий квиток або посвідчення офіцера та рекомендаційний лист від частини, куди військовий планує переведення. Додатково може знадобитись висновок ВЛК для переведень через стан здоров’я.

При цьому наголошується, що командирської згоди, як і Армія ID командира, для подачі рапорту не потрібно - запит автоматично надсилається в Кадровий центр ЗСУ, де його розглянуть протягом 72 годин.

«В окремих випадках Кадровий центр напряму звертається до командирів військових частин за погодженням. Зокрема, для переведення між тиловими або між бойовими бригадами. Також погодження потрібне, якщо військовий є офіцером або займає офіцерську посаду», - наголошують в Міноборони.

Міністр Умєров зазначає, що у разі відмови в Армія+ обов’язково вказуються чіткі причини, наприклад, переведення заборонені для військових, які прослужили у своїй частині менше 6 місяців або з моменту попереднього переведення за ініціативи військового минуло менше року.

При цьому наголошується, що всі підстави для відмови чітко визначені постановою Кабінету Міністрів України від 12 листопада.2024 №1291.

Раніше ми писали, хто з військовослужбовців матиме право подати запит на переведення до іншої військової частини через Армія+.

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ЗСУ Армія+

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