«Мінська-3» не буде, нам потрібен реальний мир, – Володимир Зеленський

За словами Зеленського, дзвінок Шольца путіну — це «скринька Пандори».

Президент України Володимир Зеленський заявив, що дзвінок канцлера Німеччини Олафа Шольца російському диктатору путіну - це скринька Пандори. Він також наголосив, що «Мінська-3» не буде. Про це Глава держави заявив під час вечірнього звернення.

«Про одну із сьогоднішніх новин. Канцлер Шольц казав мені, що збирається подзвонити путіну. Дзвінок Олафа, на мою думку, - це скринька Пандори. Тепер можуть бути інші розмови, інші дзвінки. Просто багато слів», - сказав Зеленський.

Президент зазначив, це саме те, що давно хоче російський диктатор. Адже путіну вкрай важливо послабити ізоляцію росії та вести звичайні перемовини, які не будуть нічим завершуватись.

«Так, як він десятиліттями робив. Це давало можливість росії нічого не змінювати у своїй політиці, нічого не робити по суті і якраз це і призвело до цієї війни. Розуміємо всі ці виклики зараз. Знаємо, як діяти. І хочемо попередити: «Мінська-3" не буде - нам потрібен реальний мир», - наголосив Зеленський.

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