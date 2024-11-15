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«Минска-3» не будет, нам нужен реальный мир, – Владимир Зеленский

20:19, 15 ноября 2024
По словам Зеленского, звонок Шольца путину — это «ящик Пандоры».
«Минска-3» не будет, нам нужен реальный мир, – Владимир Зеленский
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Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что звонок канцлера Германии Олафа Шольца российскому диктатору путина – это ящик Пандоры. Он также подчеркнул, что «Минская-3» не будет. Об этом Глава государства заявил во время вечернего обращения.

«Об одной из сегодняшних новостей. Канцлер Шольц говорил мне, что собирается позвонить путину. Звонок Олафа, на мой взгляд, - это ящик Пандоры. Теперь могут быть другие разговоры, другие звонки. Просто много слов», – сказал Зеленский.

Президент отметил, что это именно то, что давно хочет российский диктатор. Ведь путину крайне важно ослабить изоляцию россии и вести обычные переговоры, которые не будут ничем завершаться.

«Так, как он десятилетиями делал. Это давало возможность россии ничего не менять в своей политике, ничего не делать по сути и как раз это и привело к этой войне. Понимаем все эти вызовы сейчас. Знаем, как действовать. И хотим предупредить: «Минска -3» не будет - нам нужен реальный мир», – подчеркнул Зеленский.

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путин Владимир Зеленский Олаф Шольц

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