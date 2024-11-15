Шольц в телефонном разговоре с путиным призвал вывести войска из Украины и сесть за стол переговоров

Немецкий канцлер подчеркнул, что Германия и дальше будет поддерживать Украину.

Как сообщалось, канцлер Германии Олаф Шольц 15 ноября провел первый почти за два года телефонный разговор с российским диктатором путиным.

Правительство ФРГ отмечает, что во время разговора Шольц призвал путина к переговорам с Украиной и прекращению войны.

Кроме того, немецкий канцлер осудил захватническую войну рф против Украины и отметил «непреклонную решимость Германии поддерживать Украину в ее борьбе с российской агрессией столько, сколько потребуется». Шольц также призвал путина вывести российские войска с территории Украины.

Добавляется, что об этом телефонном разговоре заранее предупредили Президента Украины Владимира Зеленского. В ближайшее время Шольц также позвонит по телефону Зеленскому.

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