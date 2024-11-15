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Судьи бывшего Верховного Суда Украины судятся с Верховным Судом за вознаграждение, которое они не получали, потому что не осуществляли правосудие

16:31, 15 ноября 2024
Точку в вопросе выплаты вознаграждения бывшим судьям ВСУ придется поставить именно Верховному Суду.
Судьи бывшего Верховного Суда Украины судятся с Верховным Судом за вознаграждение, которое они не получали, потому что не осуществляли правосудие
Судьи ВСУ во время попытки провести последний Пленум Верховного Суда Украины 21 декабря 2017 года
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В Кассационный административный суд в составе Верховного Суда начали поступать административные дела, связанные с исками бывших судей Верховного суда Украины.

Как сообщает информационное агентство «Укринформ» бывший судья Верховного Суда Украины и одновременно судья Верховного Суда в отставке Александр Волков выиграл в судах первой и второй инстанции судебные процессы против Верховного Суда и Верховного Суда Украины об удержании задолженности по заработной плате, осуществлении перерасчета судейского вознаграждения и выходной помощи при увольнении.

Как отметило информационное агентство, Александр Волков в своем иске просил обязать ВСУ осуществить перерасчет судейского вознаграждения за 2023 год и выходного пособия при увольнении; взыскать с ВС задолженность по выплате заработной платы за 2021, 2022 годы на сумму 9 281 327 грн. средний заработок за все время задержки расчета при увольнении с должности судьи в размере 2 353 494 грн. задолженность по выплате заработной платы за период с 1 января 2023 года по 2 марта 2023 года и выходного пособия при увольнении в сумме 798 198 грн. а также 1 147 410 грн. выходного пособия при увольнении и 528 072 грн. компенсации за неиспользованный отпуск.

Общая сумма финансовых претензий Александра Волкова к Верховному Суду составила более 14,1 млн. гривен.

«Мне не давали осуществлять правосудие, и это вина государства. Оценку этому уже дал ЕСПЧ, что государство Украины в лице государственных органов, Верховного Суда отстранило судей от возможности продолжать осуществление правосудия. Верховный суд Украины в 2016 году был переименован в Верховный суд. И за то, что судей Верховного Суда Украины, которые прослужили многие годы, не допустили к осуществлению правосудия, за это государство Украины понесло ответственность перед европейским сообществом. К сожалению, инициаторы этого в Украине не понесли никакой ответственности», – рассказал Александр Волков информационному агентству «Укринформ».

Отметим, что Кассационный административный суд в составе Верховного Суда 24 октября 2024 года открыл кассационное производство по жалобе Верховного Суда на решения судов первой и апелляционной инстанции.

Соответствующее дело рассматривает коллегия в составе судей КАС ВС – Андрей Жук (докладчик), Наталья Мартынюк, Андрей Загороднюк.

Отметим, что в Киевском окружном административном суде рассматриваются еще несколько схожих исков судей Верховного Суда Украины в отставке.

Так, с 2023 года в КОАС рассматривается дело по иску к ВСУ и ВС судьи ВСУ в отставке Галины Каныгиной, заявившей иск о взыскании за 2016-2023 годы 28 млн. 163,5 тыс. гривен.

Также с 2024 года в производстве КОАС находится дело по иску судьи Верховного Суда Украины в отставке Василия Гуменюка к ВС, ВСУ и Государственной казначейской службе о взыскании за 2016-2023 годы 23 млн. 230,2 тыс. гривен.

Кроме того, есть аналогичные судебные иски и от судей в отставке бывших высших специализированных судов.

Напомним, что Конституционный Суд Украины 18 февраля 2020 года признал неконституционной ликвидацию Верховного Суда Украины. Таким образом, КСУ частично признал обоснованными доводы, приведенные в конституционном представлении Пленума ВСУ 2016 года. Впрочем, решить дальнейшую судьбу судей ВСУ все же должна была Верховная Рада.

22 июля 2021 года ЕСПЧ по делу «Гуменюк и другие против Украины» также пришел к выводу, что попытка ликвидировать ВСУ во время судебной реформы 2016 года привела к нарушению двух статей Конвенции о защите прав человека и основных свобод.

21 ноября 2023 года Верховная Рада во исполнение решений КСУ и ЕСПЧ приняла закон об обеспечении непрерывности осуществления правосудия высшим судом в системе судоустройства Украины. Согласно закону, судьи Верховного Суда Украины должны продолжить осуществлять свои полномочия как судьи Верховного Суда соответствующей специализации до освобождения или прекращения их полномочий по основаниям, определенным Конституцией.

В начале 2024 года пять судей ВСУ, которые на тот момент еще не уволились в отставку, были зачислены в штат соответствующих кассационных судов Верховного Суда. По состоянию на ноябрь 2024 года в Верховном Суде осуществляют правосудие бывшие судьи ВСУ Олег Кривенда, Анатолий Емец, Татьяна Жайворонок и Виктор Школяров.

Автор: Вячеслав Хрипун

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судья Верховный Суд

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