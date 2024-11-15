Ворохта и Урыч попали в список лучших туристических сел мира

Украинские села Ворохта и Урыч попали в список 55 лучших туристических сел мира по версии ООН.

Источник фото: Государственное агентство развития туризма Украины

Ворохта и Урыч стали частью 55 лучших туристических сел мира, получив признание от ООН Туризм (UN Tourism) 2024 года. Это первый случай, когда украинские села попали в эту престижную туристическую сеть, сообщает Государственное агентство по вопросам развития туризма Украины.

«Урыч и Ворохта не только получат менторство от UN Tourism и потенциальную финансовую поддержку иностранных доноров, но и привлекут внимание к своим культурным, природным и гастрономическим богатствам как украинских, так и зарубежных путешественников», - отметила председатель ГАРТ Марьяна Олеськив.

Победителей выбирали среди 260 кандидатов из более чем 60 стран, а официальное награждение состоится 28 ноября во время III Национального туристического саммита во Львове.

Украина также подала для участия в конкурсе еще три села: Зеленый Гай, Квасов и Оливки, но именно Ворохта и Урич получили признание на международном уровне. Этот успех подкреплен менторством от ООН и возможностью привлечения финансирования для дальнейшего развития туристических инфраструктур.

Сеть «Лучшие туристические села» была основана ООН Туризм в 2021 году, и в этом году к ней добавлено 55 новых сел, среди которых два украинских.

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