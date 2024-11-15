Реформа МСЭК — в Минздраве объяснили, как будут устанавливать инвалидность с января 2025 года

Украинцам разъяснили ключевые вопросы реформирования МСЭК.

15 ноября Кабмин принял постановление «О некоторых вопросах введения оценки повседневного функционирования личности», которое определяет новый порядок проведения оценки и заменяет процесс медико-социальной экспертизы (МСЭК).

В Минздраве сообщили, что постановление закладывает изменения в системе с 1 января 2025 года. Среди которых:

введение новой концепции оценки,

упрощение для пациента процесса установления или подтверждения статуса инвалидности,

доступность и профессиональность оценки,

цифровизацию процесса и антикоррупционные меры,

формирование Центра оценки для обжалования решений.

«После 1 января 2025 г. документы для людей с бессрочным статусом инвалидности будут оставаться в силе. Для остальных людей с инвалидностью, чье повторное освидетельствование приходится на время внедрения новой системы, срок повторного осмотра продлевается на 6 месяцев. Все права, документы, выплаты, льготы, социальные сервисы и отсрочки сохраняются», - заявили в Минздраве.

Нова концепція

Тепер в основі системи — оцінювання повсякденного функціонування людини експертними командами лікарів на базі багатопрофільних лікарень. Це комплексний підхід оцінювання впливу травми чи хвороби на повсякденну діяльність, аби швидше визначити індивідуальні потреби людини і допомогти їй з поверненням до активного, гідного життя.

Спрощення для пацієнта

Шлях до встановлення статусу інвалідності значно спроститься і скоротиться. Не буде потреби проходити лікарсько-консультативну комісію закладу — лікуючий лікар одразу направлятиме на оцінювання. Для переліку станів лікар зможе направити на оцінювання одразу після встановлення визначеного діагнозу чи інтервенції, не очікуючи, як раніше, на 120 днів лікарняного. Електронне направлення на додаткові обстеження формуватимуть лікарі експертної команди під час оцінювання, і без вагомих причин дообстеження не зможуть відбуватися більш як один раз. Рішення експертної команди передаватиметься на соціальну сторону через електронну систему.

Покращення доступності та фаховості оцінювання

Замість окремих організацій МСЕК, де більшість лікарів не займалися лікуванням, тепер оцінювання проводитимуть команди лікарів-практиків на базі лікарень. Людина зі своїм лікарем обере один із 300 потужних багатопрофільних закладів. Лікарні будуть територіально рівномірно розташовані, і в одному закладі існуватиме декілька команд на кожен профіль справ. За можливості справи будуть спрямовувати у профільні заклади: наприклад, оцінювання щодо новоутворення — до онкологічного закладу, оцінювання щодо психічних захворювань — до закладу цього профілю. У цих же лікарнях можна буде пройти додаткові обстеження за Програмою медичних гарантій.

Цифровізація процесу та антикорупційні заходи

Замість повністю паперового процесу буде запроваджено електронну систему. Направлення і документи до нього, протокол, рішення та усі дії фіксуватимуться в електронній системі. Це мінімізує корупційні зловживання та дозволить відстежити всі етапи щодо розгляду справи.

Склад команд не буде сталим, як це було раніше. Тепер під кожний випадок формуватиметься індивідуальний склад експертної команди. Адміністратор у закладі перевірятиме в електронній системі повноту отриманої справи та чи вірно система визначила спеціальності лікарів й форму розгляду згідно з критеріями. Після чого система визначатиме для справи профільну команду, яка має найближчий доступний час для проведення оцінювання. Адміністратор команд не знатиме, до якої команди і на який час потрапить справа, а індивідуальні дані лікарів та пацієнтів будуть приховані одні від одних до дня оцінювання.

Важливо зазначити, що ніхто з голів МСЕК не зможе приєднатися до експертних команд і принести з собою стару культуру корупції.

Центр оцінювання для оскарження рішень

Також у рамках постанови планується створити Центр оцінювання функціонального стану осіб, який перевірятиме обґрунтованість рішень команд та займатиметься справами, направленими на оскарження. Команда центру складатиметься з лікарів різних закладів охорони здоровʼя.

Чинність та подовження дії документів

Постанова також затверджує, що інвалідність зберігається для всіх осіб, кому інвалідність була встановлена пожиттєво. А разом зі збереження цього статусу зберігають чинність і всі права, документи, виплати, пільги, соціальні послуги та відстрочки. Їх інвалідність може бути переглянута виключно за їх бажання або за рішення суду. Для осіб, яким було встановлено інвалідність зі строком повторного огляду, і він припадає на час впровадження нової системи, статус інвалідності продовжують на 6 місяців, як і відповідні виплати та гарантії.

Для осіб, які під час дії воєнного стану не проходили встановлений повторний огляд, необхідно буде його пройти: для чоловіків призовного віку — до 1 листопада 2025 року, для решти — до 1 квітня 2026 року. Виключення становлять особи на тимчасово окупованих територіях та особи з важкими станами здоровʼя за визначеним у постанові переліком. Також оцінювання раніше за визначений попередньо строк може відбутись за запитом суду чи правоохоронних органів, зокрема в рамках кримінального провадження.

Наступні кроки МОЗ

Для впровадження нової системи заплановано прийняття наказів МОЗ, які мають допомогти лікарям приймати обґрунтовані рішення та скоротити кількість документів, що отримує людина за результатами оцінювання: замість 12 довідок чи виписок у різних комбінаціях буде 1 комплексний документ.

Фінансування нових команд відбуватиметься через НСЗУ за послуги з оцінювання відповідно до прозорих вимог до діяльності команд.

Також заплановано, що довідкова та статистична інформація про команди, їх спеціальності, місцезнаходження, черги та рішення буде доступна публічно на аналітичних панелях (дашбордах).

Поточні зміни поки що не стосуються дітей. Процеси щодо інвалідності дітей також потребують оновлення, аби бути більш зручними та орієнтованими на пацієнта. Це заплановано наступним етапом. Наразі для дітей залишається чинна система, де статус інвалідності призначається за рішенням лікарсько-консультативної комісії закладу охорони здоровʼя.

Напомним, как ранее писала «Судебно-юридическая газета», профильный комитет Верховной Рады недавно рекомендовал к принятию законопроект Кабмина 12178 по реформе МСЭК. Однако он не принят.

Добавим, Шмыгаль анонсировал дополнительную к МСЭК реформу.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.