Microsoft и NASA создадут чат-бот на основе искусственного интеллекта, который сможет отвечать на вопросы о Земле

Таким образом, NASA стремится упростить доступ к научным данным.

Microsoft совместно с NASA создадут чат-бот Earth Copilot, который сможет отвечать на вопросы о нашей планете. Об этом сообщает The Verge.

Так, для создания инструмента NASA интегрирует искусственный интеллект в свое хранилище данных.

Это позволит Earth Copilot ссылаться на эту информацию, отвечая на разные вопросы. Например, «Каким было влияние урагана Ян на острове Санибел?» или «Как пандемия COVID-19 повлияла на качество воздуха в США?».

Таким образом, NASA стремится упростить доступ к научным данным, поскольку получение и понимание информации в базе данных является непростой задачей для людей, которые не являются исследователями или учеными.

«Для многих поиск и исследование информации требует навигации по техническим интерфейсам, понимания разных форматов данных и освоения тонкостей геопространственного анализа – специализированных навыков, которыми владеют очень мало пользователей. Искусственный интеллект может помочь в этом процессе», — отметил вице-президент Microsoft по вопросам здравоохранения и государственного сектора Тайлер Брайсон.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.