Microsoft та NASA створять чат-бот на основі штучного інтелекту, який зможе відповідати на питання про Землю

Таким чином NASA прагне спростити доступ до наукових даних.

Microsoft спільно з NASA створять чат-бот Earth Copilot, який зможе відповідати на питання про нашу планету. Про це повідомляє The Verge.

Так, для створення інструменту NASA інтегрує штучний інтелект у своє сховище даних.

Це дозволить Earth Copilot посилатися на цю інформацію, відповідаючи на різні питання. Наприклад, «Яким був вплив урагану Ян на острові Санібел?» або «Як пандемія COVID-19 вплинула на якість повітря в США?».

Таким чином NASA прагне спростити доступ до наукових даних, оскільки отримання та розуміння інформації в базі даних є непростою задачею для людей, які не є дослідниками чи науковцями.

«Для багатьох пошук і дослідження інформації вимагає навігації по технічних інтерфейсах, розуміння різних форматів даних і освоєння тонкощів геопросторового аналізу — спеціалізованих навичок, якими володіють дуже мало користувачів. Штучний інтелект може допомогти в цьому процесі», — зазначив віцепрезидент Microsoft з питань охорони здоров’я та державного сектору Тайлер Брайсон.

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