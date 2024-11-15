В Одесі чоловік у дворі між багатоповерхівками вирощував коноплі

Поліція викрила 56-річного одесита, який вирощував коноплі на власному городі серед багатоповерхівок.

56-річного одесита затримали за вирощування конопель на території приватного домоволодіння в спальному районі міста. Поліцейські провели обшук у вересні цього року, під час якого на городі чоловіка виявили десять кущів конопель. Крім того, у його будинку знайшли понад 700 грамів висушеного канабісу та інші предмети для вживання наркотичних засобів. Про це повідомила поліція Одеської області.

За словами власника будинку, він вирощував і виготовляв наркотики для особистого вживання. Однак поліція повідомила йому про підозру одразу за двома статтями Кримінального кодексу України: незаконне вирощування конопель та виготовлення і зберігання наркотичних засобів у великих розмірах без мети збуту.

Зловмиснику загрожує до трьох років ув’язнення. Досудове розслідування триває під процесуальним керівництвом Київської окружної прокуратури Одеси.

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