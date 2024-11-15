Практика судов
  1. В Украине

В Одессе мужчина во дворе между многоэтажками выращивал коноплю

22:36, 15 ноября 2024
Полиция разоблачила 56-летнего одессита, который выращивал коноплю на собственном огороде среди многоэтажек.
В Одессе мужчина во дворе между многоэтажками выращивал коноплю
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

56-летнего одессита задержали за выращивание конопли на территории частного домовладения в спальном районе города. Полицейские провели обыск в сентябре этого года, во время которого на огороде мужчины обнаружили десять кустов конопли. Кроме того, в его доме нашли более 700 граммов высушенного каннабиса и другие предметы для употребления наркотических средств. Об этом сообщила полиция Одесской области.

По словам владельца дома, он выращивал и изготавливал наркотики для личного употребления. Однако полиция сообщила ему о подозрении сразу по двум статьям Уголовного кодекса Украины: незаконное выращивание конопли и изготовление и хранение наркотических средств в крупных размерах без цели сбыта.

Злоумышленнику грозит до трех лет заключения. Досудебное расследование продолжается под процессуальным руководством Киевской окружной прокуратуры Одессы.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

полиция Одесса

Читайте также

XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый

Лента новостей

Блоги
Публикации
Судьи бывшего Верховного Суда Украины судятся с Верховным Судом за вознаграждение, которое они не получали, потому что не осуществляли правосудие

Точку в вопросе выплаты вознаграждения бывшим судьям ВСУ придется поставить именно Верховному Суду.

Экспертиза по установлению инвалидности будет проводиться экспертными командами – Кабмин утвердил изменения

Кабмин во исполнение решения СНБО утвердил положение об экспертных командах по оценке повседневного функционирования лица, которым предусмотрел, что МСЭК прекращает работу с 31 декабря – но закон еще не принят.

Директор Днепропетровского НИИ судебных экспертиз Минюста Анастасия Куприянова: оценка уничтоженной недвижимости на оккупированной территории может проводиться дистанционно по предоставленным материалам

Директор Днепропетровского научно-исследовательского института судебных экспертиз Министерства юстиции Анастасия Куприянова советует не медлить с оценкой ущерба от вооруженной агрессии российской федерации, ведь нанесенный ущерб должен быть должным образом зафиксирован.

Конкурс в Апелляционную палату ВАКС – этап тестирования на знание норм права преодолели 49 кандидатов из 61

При этом 8 претендентов на должности судей Апелляционной палаты ВАКС вообще не явились на тестирование.

Кабмин разрешил платить военным, участвующим в Курской операции, дополнительное вознаграждение до 100 тысяч грн

Право на выплату дополнительного вознаграждения также получили работники НАБУ и полицейские, участвующие в Курской операции.

Контакты

© 2010-2023 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульв. Т. Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый
SUD.UA
Главное о суде
Фото / Video
Фото
Видео
Сегодня день рождения празднуют
  • Михайло Слободін
    Михайло Слободін
    суддя Східного апеляційного господарського суду
  • Михайло Новіков
    Михайло Новіков
    член Комітету Верховної Ради України з питань правової політики