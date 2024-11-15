В Одессе мужчина во дворе между многоэтажками выращивал коноплю

Полиция разоблачила 56-летнего одессита, который выращивал коноплю на собственном огороде среди многоэтажек.

56-летнего одессита задержали за выращивание конопли на территории частного домовладения в спальном районе города. Полицейские провели обыск в сентябре этого года, во время которого на огороде мужчины обнаружили десять кустов конопли. Кроме того, в его доме нашли более 700 граммов высушенного каннабиса и другие предметы для употребления наркотических средств. Об этом сообщила полиция Одесской области.

По словам владельца дома, он выращивал и изготавливал наркотики для личного употребления. Однако полиция сообщила ему о подозрении сразу по двум статьям Уголовного кодекса Украины: незаконное выращивание конопли и изготовление и хранение наркотических средств в крупных размерах без цели сбыта.

Злоумышленнику грозит до трех лет заключения. Досудебное расследование продолжается под процессуальным руководством Киевской окружной прокуратуры Одессы.

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