Учитывается ли время службы в армии во время мобилизации в трудовой стаж для отпуска

Время военной службы не засчитывается в стаж для отпуска – разъясняет Государственная служба по вопросам труда.

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Северо-Восточное межрегиональное управление Государственной службы по вопросам труда разъяснило, засчитывается ли время, когда работник находится на военной службе во время мобилизации, в стаж для получения ежегодного отпуска.

По информации ведомства, работники, призванные на военную службу по мобилизации, сохраняют место работы и должность на период службы, однако средний заработок за ними не сохраняется. В то же время, этот период не засчитывается в общий трудовой стаж, дающий право на ежегодный отпуск.

Такие разъяснения касаются работников, проходящих службу по различным видам призыва, включая мобилизацию, службу по контракту или заключение нового контракта на прохождение военной службы.

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