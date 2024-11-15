Автоматического лишения водительских прав за неявку в ТЦК не будет - Минобороны

Лишить водительского удостоверения из-за такой неявки не могут, это возможно только по решению суда.

В Министерстве обороны Украины опровергли информацию о том, что за неявку по повестке в ТЦК граждан будут автоматически лишать водительских прав.

Ведомство уточняет, что на практике лишить водительского удостоверения из-за такой неявки не могут.

В то же время, там отметили, что законом предусмотрено временное ограничение права вождения авто в отношении граждан, уклоняющихся от исполнения воинского долга. И это возможно только по решению суда.

Для этого:

Территориальный центр комплектования должен обратиться в суд с исковым заявлением, если гражданин игнорирует требования по исполнению воинского долга.

Процедура подачи иска должна включать в себя детальное описание требований, которые должны быть выполнены, и документальное подтверждение уклонения от обязанностей гражданином.

После рассмотрения искового заявления суд принимает решение о временном ограничении права управления транспортом исключительно при подтверждении факта уклонения и неисполнения гражданином воинской обязанности.

«Таким образом, решение о временном ограничении водительских прав принимается только после рассмотрения дела в суде и подтверждения нарушения требований по исполнению воинского долга», – резюмировали в Минобороны.

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