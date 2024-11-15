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Избран председатель Октябрьского райсуда Полтавы

21:06, 15 ноября 2024
Председателем суда избран Виталий Микитенко.
Избран председатель Октябрьского райсуда Полтавы
Фото: ok.pl.court.gov.ua
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15 ноября состоялось собрание судей Октябрьского районного суда г. Полтавы, на которых рассмотрены вопросы избрания на административную должность председателя суда и заместителя председателя суда. Об этом сообщил официальный сайт суда.

Собранием судей Октябрьского районного суда г. Полтавы путем тайного голосования большинством голосов судей председателем суда избран Микитенко Виталий Михайлович, заместителем председателя суда избран Бугрий Владимир Михайлович.

Фото: ok.pl.court.gov.ua

В соответствии с Законом Украины «О судоустройстве и статусе судей» председатель суда его заместитель избирается на должность сроком на три года, но не более чем на срок полномочий судьи.

Ранее сообщалось, что председателем Шестого апелляционного административного суда избрана Елена Кузьмишина, а Пятого апелляционного административного суда - Степан Домусчи.

Также избрали председателя и заместителя председателя Ровенского окружного административного суда.

Кроме того, избран председатель Перемышлянского районного суда Львовской области. 

Добавим, еще был избран председатель Ивано-Франковского апелляционного суда.

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