Обрано голову Октябрського райсуду Полтави

Головою суду обрано Віталія Микитенка.

Фото: ok.pl.court.gov.ua

15 листопада відбулись збори суддів Октябрського районного суду м. Полтави, на яких розглянуто питання щодо обрання на адміністративну посаду голови суду та заступника голови суду. Про це повідомив офіційний сайт суду.

Зборами суддів Октябрського районного суду м. Полтави шляхом таємного голосування більшістю голосів суддів головою суду обрано Микитенка Віталія Михайловича, заступником голови суду обрано Бугрія Володимира Михайловича.

Фото: ok.pl.court.gov.ua

Відповідно до Закону України «Про судоустрій і статус суддів» голова суду, його заступник обирається на посаду строком на три роки, але не більш як на строк повноважень судді.

Раніше ми писали, що головою Шостого апеляційного адміністративного суду обрано Олену Кузьмишину, а головою П'ятого апеляційного адміністративного суду - Степана Домусчі.

Також обрали голову та заступника голови Рівненського окружного адміністративного суду.

Крім цього, обрано голову Перемишлянського районного суду Львівської області.

Додамо, також було обрано голову Івано-Франківського апеляційного суду.

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