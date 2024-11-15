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Гроші за «лайки та збільшення активу» – 57-річний чоловік віддав шахраям 330 тисяч гривень за «роботу»

22:00, 15 листопада 2024
57-річний чоловік переказав 330 тисяч на рахунки шахраїв, які обіцяли роботу в Інтернеті.
Гроші за «лайки та збільшення активу» – 57-річний чоловік віддав шахраям 330 тисяч гривень за «роботу»
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Поліція розшукує онлайн-шахраїв, які ошукали 57-річного мешканця обласного центру на понад 330 тисяч гривень. Чоловік став жертвою нової шахрайської схеми, де йому обіцяли легкий заробіток в інтернеті за «лайки та збільшення активності» на соціальних платформах. Про це повідомила поліція Івано-Франківської області.

За даними поліції, потерпілий знайшов оголошення про підробіток у Телеграм-каналі. Спілкуючись із «менеджером», він погодився виконувати завдання, спочатку отримавши часткову винагороду. У результаті, коли для виведення зароблених грошей йому запропонували внести власні кошти, чоловік перерахував понад 330 тисяч гривень на рахунки аферистів.

Однак, після виконання умов «роботи», зловмисники заблокували потерпілого, не повернувши йому гроші. Зрозумівши, що став жертвою шахрайства, чоловік звернувся до поліції.

За фактом відкрито кримінальне провадження за статтею 190 Кримінального кодексу України (шахрайство).

Поліція нагадує громадянам про основні правила безпеки в Інтернеті:

  • Перевагу варто надавати офіційним вакансіям.
  • Не довіряйте незнайомцям, які обіцяють легкий заробіток.
  • Уникайте переказу коштів на невідомі рахунки.
  • Не розголошуйте конфіденційну інформацію.

Якщо ви стали жертвою шахраїв, терміново зверніться до банку для блокування картки та повідомте правоохоронцям.

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