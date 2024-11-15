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Деньги за «лайки и увеличение актива» – 57-летний мужчина отдал мошенникам 330 тысяч гривен за «работу»

22:00, 15 ноября 2024
57-летний мужчина перевел 330 тысяч на счета мошенников, которые обещали работу в Интернете.
Деньги за «лайки и увеличение актива» – 57-летний мужчина отдал мошенникам 330 тысяч гривен за «работу»
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Полиция разыскивает онлайн-мошенников, которые обманули 57-летнего жителя областного центра на более 330 тысяч гривен. Мужчина стал жертвой новой мошеннической схемы, где ему обещали легкий заработок в интернете за «лайки и увеличение активности» на социальных платформах. Об этом сообщила полиция Ивано-Франковской области.

По данным полиции, потерпевший нашел объявление о подработке в Телеграмм-канале. Общаясь с «менеджером», он согласился выполнять задания, сначала получив частичное вознаграждение. В результате, когда для вывода заработанных денег ему предложили внести собственные средства, мужчина перечислил более 330 тысяч гривен на счета аферистов.

Однако, после выполнения условий «работы», злоумышленники заблокировали потерпевшего, не вернув ему деньги. Поняв, что стал жертвой мошенничества, мужчина обратился в полицию.

По факту открыто уголовное производство по статье 190 Уголовного кодекса Украины (мошенничество).

Полиция напоминает гражданам об основных правилах безопасности в Интернете:

- Предпочтение стоит отдавать официальным вакансиям.

- Не доверяйте незнакомцам, которые обещают легкий заработок.

- Избегайте перевода средств на неизвестные счета.

- Не разглашайте конфиденциальную информацию.

Если вы стали жертвой мошенников, срочно обратитесь в банк для блокировки карты и сообщите правоохранителям.

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