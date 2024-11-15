Практика судов
  1. Публикации
  2. / В Украине

Экспертиза по установлению инвалидности будет проводиться экспертными командами – Кабмин утвердил изменения

15:47, 15 ноября 2024
Кабмин во исполнение решения СНБО утвердил положение об экспертных командах по оценке повседневного функционирования лица, которым предусмотрел, что МСЭК прекращает работу с 31 декабря – но закон еще не принят.
Экспертиза по установлению инвалидности будет проводиться экспертными командами – Кабмин утвердил изменения
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Кабмин на заседании 15 ноября утвердил во исполнение решения СНБО от 22 октября «О противодействии коррупционным и другим правонарушениям при установлении инвалидности должностным лицам государственных органов» три подзаконных акта:

  • Положение об экспертных командах по оценке повседневного функционирования личности
  • Порядок проведения оценки повседневного функционирования лица, критерии направления на проведение оценки повседневного функционирования лица
  • Порядок функционирования электронной системы по оценке повседневного функционирования лица, критерии установления инвалидности.

В частности, предусмотрено, что полномочия, права и обязанности медико-социальных экспертных комиссий (МСЭК) по проведению медико-социальной экспертизы и Центральной медико-социальной экспертной комиссии Минздрава прекращаются 31 декабря 2024 года.

Следует отметить, что соответствующий закон еще не принят, но нормативно-правовые акты уже утверждены.

Напомним, как ранее писала «Судебно-юридическая газета», профильный комитет Верховной Рады недавно рекомендовал к принятию законопроект Кабмина 12178 по реформе МСЭК. Однако он не принят.

Также Кабмин установил, что до введения в действие Закона «О внесении изменений в некоторые Законы Украины о внедрении оценки повседневного функционирования личности» с 1 января 2025 года экспертиза по установлению инвалидности для совершеннолетних лиц проводится экспертными командами по оценке повседневного функционирования лица, в состав которых могут входить врачи, имеющие право проводить оценку повседневного функционирования, и Центром оценивания функционального состояния лиц

При этом проведение оценки повседневного функционирования личности организуется в кластерных и сверхкластерных учреждениях здравоохранения и осуществляется с использованием электронной системы оценки повседневного функционирования личности после начала его функционирования.

Автор: Наталя Мамченко

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

Кабинет Министров Украины инвалидность

Читайте также

XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый

Лента новостей

Блоги
Публикации
Экспертиза по установлению инвалидности будет проводиться экспертными командами – Кабмин утвердил изменения

Кабмин во исполнение решения СНБО утвердил положение об экспертных командах по оценке повседневного функционирования лица, которым предусмотрел, что МСЭК прекращает работу с 31 декабря – но закон еще не принят.

Директор Днепропетровского НИИ судебных экспертиз Минюста Анастасия Куприянова: оценка уничтоженной недвижимости на оккупированной территории может проводиться дистанционно по предоставленным материалам

Директор Днепропетровского научно-исследовательского института судебных экспертиз Министерства юстиции Анастасия Куприянова советует не медлить с оценкой ущерба от вооруженной агрессии российской федерации, ведь нанесенный ущерб должен быть должным образом зафиксирован.

Конкурс в Апелляционную палату ВАКС – этап тестирования на знание норм права преодолели 49 кандидатов из 61

При этом 8 претендентов на должности судей Апелляционной палаты ВАКС вообще не явились на тестирование.

Кабмин разрешил платить военным, участвующим в Курской операции, дополнительное вознаграждение до 100 тысяч грн

Право на выплату дополнительного вознаграждения также получили работники НАБУ и полицейские, участвующие в Курской операции.

Кабмин изменил критерии бронирования – будет ежемесячная проверка, а для частного сектора нужны «белые» зарплаты в 20 тысяч грн

Начисленная средняя зарплата на предприятии и у забронированного работника должна быть не менее 2,5 минимальных зарплат – Денис Шмыгаль.

Контакты

© 2010-2023 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульв. Т. Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый
SUD.UA
Главное о суде
Фото / Video
Фото
Видео
Сегодня день рождения празднуют
  • Михайло Слободін
    Михайло Слободін
    суддя Східного апеляційного господарського суду
  • Михайло Новіков
    Михайло Новіков
    член Комітету Верховної Ради України з питань правової політики