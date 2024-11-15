Экспертиза по установлению инвалидности будет проводиться экспертными командами – Кабмин утвердил изменения

Кабмин на заседании 15 ноября утвердил во исполнение решения СНБО от 22 октября «О противодействии коррупционным и другим правонарушениям при установлении инвалидности должностным лицам государственных органов» три подзаконных акта:
В частности, предусмотрено, что полномочия, права и обязанности медико-социальных экспертных комиссий (МСЭК) по проведению медико-социальной экспертизы и Центральной медико-социальной экспертной комиссии Минздрава прекращаются 31 декабря 2024 года.
Следует отметить, что соответствующий закон еще не принят, но нормативно-правовые акты уже утверждены.
Напомним, как ранее писала «Судебно-юридическая газета», профильный комитет Верховной Рады недавно рекомендовал к принятию законопроект Кабмина 12178 по реформе МСЭК. Однако он не принят.
Также Кабмин установил, что до введения в действие Закона «О внесении изменений в некоторые Законы Украины о внедрении оценки повседневного функционирования личности» с 1 января 2025 года экспертиза по установлению инвалидности для совершеннолетних лиц проводится экспертными командами по оценке повседневного функционирования лица, в состав которых могут входить врачи, имеющие право проводить оценку повседневного функционирования, и Центром оценивания функционального состояния лиц
При этом проведение оценки повседневного функционирования личности организуется в кластерных и сверхкластерных учреждениях здравоохранения и осуществляется с использованием электронной системы оценки повседневного функционирования личности после начала его функционирования.
Автор: Наталя Мамченко
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