Экспертиза по установлению инвалидности будет проводиться экспертными командами – Кабмин утвердил изменения

Кабмин во исполнение решения СНБО утвердил положение об экспертных командах по оценке повседневного функционирования лица, которым предусмотрел, что МСЭК прекращает работу с 31 декабря – но закон еще не принят.

Кабмин на заседании 15 ноября утвердил во исполнение решения СНБО от 22 октября «О противодействии коррупционным и другим правонарушениям при установлении инвалидности должностным лицам государственных органов» три подзаконных акта:

Положение об экспертных командах по оценке повседневного функционирования личности

Порядок проведения оценки повседневного функционирования лица, критерии направления на проведение оценки повседневного функционирования лица

Порядок функционирования электронной системы по оценке повседневного функционирования лица, критерии установления инвалидности.

В частности, предусмотрено, что полномочия, права и обязанности медико-социальных экспертных комиссий (МСЭК) по проведению медико-социальной экспертизы и Центральной медико-социальной экспертной комиссии Минздрава прекращаются 31 декабря 2024 года.

Следует отметить, что соответствующий закон еще не принят, но нормативно-правовые акты уже утверждены.

Напомним, как ранее писала «Судебно-юридическая газета», профильный комитет Верховной Рады недавно рекомендовал к принятию законопроект Кабмина 12178 по реформе МСЭК. Однако он не принят.

Также Кабмин установил, что до введения в действие Закона «О внесении изменений в некоторые Законы Украины о внедрении оценки повседневного функционирования личности» с 1 января 2025 года экспертиза по установлению инвалидности для совершеннолетних лиц проводится экспертными командами по оценке повседневного функционирования лица, в состав которых могут входить врачи, имеющие право проводить оценку повседневного функционирования, и Центром оценивания функционального состояния лиц

При этом проведение оценки повседневного функционирования личности организуется в кластерных и сверхкластерных учреждениях здравоохранения и осуществляется с использованием электронной системы оценки повседневного функционирования личности после начала его функционирования.

Автор: Наталя Мамченко

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.