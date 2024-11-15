Путин и Шольц 15 ноября планируют провести первый за два года телефонный разговор - Bloomberg

Шольц и путин сегодня проведут телефонный разговор.

Канцлер Германии Олаф Шольц планирует 15 ноября провести первый за почти два года телефонный разговор с российским диктатором путиным. Об этом сообщило агентство Bloomberg со ссылкой на собственные источники.

11 ноября Шольц заявлял, что в скором времени может позвонить путину.

По словам канцлера, этот разговор требует много контактов. Шольц также подчеркнул, что прежде чем звонить по телефону путину, необходимо обсудить ситуацию с Украиной.

Напомним, последний раз Шольц звонил по телефону российскому диктатору в декабре 2022 года.

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