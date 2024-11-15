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Верховный Суд подтвердил приговор экс-беркутовцу – 6 лет за пытки активистов

16:43, 15 ноября 2024
Верховный Суд оставил в силе обвинительный приговор в отношении экс-сотрудника расформированного батальона милиции особого назначения «Беркут».
Верховный Суд подтвердил приговор экс-беркутовцу – 6 лет за пытки активистов
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Коллегия судей Кассационного уголовного суда в составе Верховного Суда 14 ноября 2024 года провозгласила резолютивную часть решения по делу в отношении экс-сотрудника спецподразделения «Беркут», которого 21 декабря 2023 года Киевский апелляционный суд признал виновным в совершении уголовного преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 127 УК Украины, и назначил ему наказание в виде 6 лет лишения свободы. Об этом сообщила пресс-служба Верховного Суда.

По обстоятельствам производства 19 января 2014 года в районе стадиона «Динамо» имени В. Лобановского в г. Киеве осужденный вместе с другими правоохранителями задержал и пытал двух участников акции протеста.

По результатам рассмотрения кассационных жалоб Верховный Суд в части назначения наказания бывшему правоохранителю оставил приговор апелляционного суда без изменений, изменив его в части процессуальных издержек. В части решения гражданских исков потерпевших - приговор апелляционного суда отменил и назначил новое судебное разбирательство в суде первой инстанции в порядке гражданского судопроизводства.

Полный текст постановления ККС ВС будет объявлен 19 ноября 2024 года в 16:30.

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Верховный Суд приговор

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