Верховний Суд підтвердив вирок ексберкутівцю – 6 років за катування активістів

Верховний Суд залишив у силі обвинувальний вирок щодо експрацівника розформованого батальйону міліції особливого призначення «Беркут».

Колегія суддів Касаційного кримінального суду у складі Верховного Суду 14 листопада 2024 року проголосила резолютивну частину рішення у справі щодо експрацівника спецпідрозділу «Беркут», якого 21 грудня 2023 року Київський апеляційний суд визнав винуватим у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 127 КК України, та призначив йому покарання у виді 6 років позбавлення волі. Про це повідомила пресслужба Верховного Суду.

За обставинами провадження 19 січня 2014 року в районі стадіону «Динамо» імені В. Лобановського в м. Києві засуджений разом з іншими правоохоронцями затримав та катував двох учасників акції протесту.

За результатами розгляду касаційних скарг Верховний Суд у частині призначення покарання колишньому правоохоронцю залишив вирок апеляційного суду без змін, змінивши його в частині процесуальних витрат. В частині вирішення цивільних позовів потерпілих – вирок апеляційного суду скасував та призначив новий судовий розгляд у суді першої інстанції в порядку цивільного судочинства.

Повний текст постанови ККС ВС буде оголошено 19 листопада 2024 року о 16:30.

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