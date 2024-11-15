Міноборони розслідує стрілянину працівника ТЦК під Києвом – відео

Міноборони розслідує правомірність дій представника ТЦК та підстави для використання зброї, що було зафіксовано на відео.

Міністерство оборони України розпочало перевірку інформації щодо інциденту із застосуванням зброї працівником територіального центру комплектування у селі Щасливе під Києвом. У мережі з'явилося відео, на якому, ймовірно, співробітник ТЦК стріляє у вантажника на складах.

За повідомленням Міноборони, Головна інспекція відомства вивчає правомірність дій представника ТЦК та підстави для використання зброї.

«В разі встановлення фактів перевищення службових повноважень або виявлення ознак кримінального правопорушення, матеріали будуть скеровані до правоохоронних органів для подальшого розслідування та прийняття відповідних рішень», — йдеться в офіційному коментарі відомства.

Розслідування триває, усі деталі будуть оприлюднені після завершення перевірки.

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