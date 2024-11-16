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У Києві покарали водія Ford, який на очах у поліції порушив ПДР, відео

07:18, 16 листопада 2024
У столиці притягнули до відповідальності порушника ПДР.
У Києві покарали водія Ford, який на очах у поліції порушив ПДР, відео
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У Печерському районі Києва покарали водія автомобіль Ford, який повернув ліворуч зі смуги, яка дозволяє рух тільки прямо.

Як повідомила патрульна поліція Києва, правоохоронці наздогнали порушника, провели з ним профілактичну бесіду щодо недопущення подібних випадків у майбутньому та склали на нього відповідні адміністративні матеріали.

У поліції нагадали водіям, як не порушувати у такому випадку: 

Керманичі повинні завчасно звернути увагу на інформативно-вказівний знак 5.16 "Напрямки руху по смугах" й правильно розташувати свій транспортний засіб на проїзній частині для здійснення маневру.

Знак 5.16 показує кількість смуг на перехресті та дозволені напрямки руху для транспортних засобів по кожній з них.

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Національна поліція Київ

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